Морфологический разбор слова "с щебетаньем"

Гость: Гость:

в зависимости от того,как вы разбираете обычно; нас вот так учат: (c)щебетаньем - сущ., т.к: 1)признак пр-та( с чем?) 2) а)щебетанье: нариц.,неодуш.,ср.р.,2скл. б)в в твор.пад., ед.ч. 3)вопрос, на который он отвечает в предложении, каким членом предложения является.(тут смотря какой контекст)