отрезок 15 клеточек изображает 1км начертить отрезки соответствуеще2\5 км 7\5км 2\3км 5\3 км

Математика
отрезок 15 клеточек изображает 1км начертить отрезки соответствуеще2\5 км 7\5км 2\3км 5\3 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 клеток,21 клетка,10 клеток,25 клеток, т.к.15/5*2=6, 15/5*7=21, 15/3*2=10, 15/3*5=25
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