Помогите пожалуйста что такое санорны?
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Помогите пожалуйста что такое санорны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные звуки являются звуками музыкального тона, а большинство согласных звуков являются звуками шума. Однако есть такие согласные, в которых музыкальный тон преобладает над шумом: [м, н, л, р]. Такие согласные называются сонантами или сонорными. Остальные согласные, в которых шум преобладает над голосом, называютсяс шумными
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