Твір про процес праці в художньому стилі на будь яку тему заздалегідь дякую!бажано на листок
Қазақ тiлi
Твір про процес праці в художньому стилі на будь яку тему заздалегідь дякую!бажано на листок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Був суботній ранок, батьків не було в дома. З кімнати вибіг мій маленький двоюрідній братик. -Мама сказала, що ти будеш сидіти зі мною, поки вини всі на линку,-пролепетав своїм беззубим ротиком Донік. Я приречено подивилась на стелю. А як же похід в кіно з подругами? Донік тим часом вже встиг скиніти зі столу мою улюблену шкатулку. Я щоб хоч якось його зайняти дала молому свою стару розфарбовку. Трирічній дитині сподобалась нова забавка і він прийнявся до роботи.Донік старанно вималбовував білку зеленим кольором. Його не рівні штрихи робили її схожою на монстрика .Потім він взявся за кота що виходив набагато краще кот був сірий і малий дуже старався підмальовуючи штришокдо штришка.Але зовсім скоро йому набридла ця забавка і малий просто замалював все чорним... Можу написать ще один твір, якщо потрібно...
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