Определите необходимые для приготовления 150 г 10%-го раствора массу (г) кристаллогидрата CuSO4*5H2O и объем (мл) воды (при комнатной температуре).

Химия

Определите необходимые для приготовления 150 г 10%-го раствора массу (г) кристаллогидрата CuSO4*5H2O и объем (мл) воды (при комнатной температуре).

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