Определите необходимые для приготовления 150 г 10%-го раствора массу (г) кристаллогидрата CuSO4*5H2O и объем (мл) воды (при комнатной температуре).
Химия
Определите необходимые для приготовления 150 г 10%-го раствора массу (г) кристаллогидрата CuSO4*5H2O и объем (мл) воды (при комнатной температуре).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса (CuSO4)в растворе+150Х0,1=15гр.;m(H2O)=135гр. Зададим себе вопрос:в какой массе кристаллогидрата содержится 15гр.CuSO4? m(CuSO4*5H2O)=15:0,64=23,44гр.m(H2O)в этом кристаллогидрате=15:0,36=41,67гр. Значит,нужно взять: 1) 23,44 гр.(CuSO4*5H2O) 2)m(H2O)=135-41,67=93,33,кот.нужно долить
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