в новом книжном шкафу на каждой полке разместилось на 8 книг больше, чем в старом, поэтому в новом на 5 полках укладывалось столько книг,сколько в старом на 7.Сколько книг размещается на одной полке нового шкафа?
Математика
в новом книжном шкафу на каждой полке разместилось на 8 книг больше, чем в старом, поэтому в новом на 5 полках укладывалось столько книг,сколько в старом на 7.Сколько книг размещается на одной полке нового шкафа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.На сколько больше полок было занято в старом шкафу? 7-5=2 полки 2. сколько книг на одной полке 8/2=4 проверяем: 5*4+8=7*4 28=28
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие общие признаки натренированности легких и сердца в результате физических упражнений и физического труда?
Қазақ тiлi
Химия
Вычислите массу и количество вещества серы, если при взаимодействии её с железом получилось 44 г. сульфида железа (2)