в новом книжном шкафу на каждой полке разместилось на 8 книг больше, чем в старом, поэтому в новом на 5 полках укладывалось столько книг,сколько в старом на 7.Сколько книг размещается на одной полке нового шкафа?

Математика

в новом книжном шкафу на каждой полке разместилось на 8 книг больше, чем в старом, поэтому в новом на 5 полках укладывалось столько книг,сколько в старом на 7.Сколько книг размещается на одной полке нового шкафа?

Автор: Гость