Вера прочитала 20 книг что составляет 2дробь 5 от общего числа книг. Сколько всего книг у Веры?

Математика

Вера прочитала 20 книг что составляет 2дробь 5 от общего числа книг. Сколько всего книг у Веры?

Автор: Гость