Вера прочитала 20 книг что составляет 2дробь 5 от общего числа книг. Сколько всего книг у Веры?
Математика
Вера прочитала 20 книг что составляет 2дробь 5 от общего числа книг. Сколько всего книг у Веры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*5/2=50книг.........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определите необходимые для приготовления 150 г 10%-го раствора массу (г) кристаллогидрата CuSO4*5H2O и объем (мл) воды (при комнатной температуре).
Математика
в новом книжном шкафу на каждой полке разместилось на 8 книг больше, чем в старом, поэтому в новом на 5 полках укладывалось столько книг,сколько в ...
Биология
Какие общие признаки натренированности легких и сердца в результате физических упражнений и физического труда?
Қазақ тiлi