мои чувства к стихотворению Родина (Лермонтов)... сочинение эссэ ,не большое, кто нибудь,напишите)

Литература
мои чувства к стихотворению Родина (Лермонтов)... сочинение эссэ ,не большое, кто нибудь,напишите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  На мой взгляд, наиболее сильной тоской и любовью к Родине проникнуто      стихотворение Лермонтова «Родина»    Оно поражает уникальной трактовкой чувства патриотизма. О любви к стране Лермонтов пишет почти интимно, говоря с самого начала о том, что любовь его к России необычна. Поэт любит Родину не за то, что она огромна и богата историческим прошлым, не за славу, «купленную кровью»: парадной официальной России он противопоставляет Россию народную. Прежде всего, поэт любит родину за её удивительную природу, скромную и трогательную. В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива» Лермонтов продолжает рассуждать о своей «странной любви» к Родине. Она заключается в любви к полям, лесам, незатейливым пейзажам, к чете «болеющих берез».Таким образом, мы видим, что любовью к Родине проникнуты думы всех лирических героев Лермонтова в его лирике, посвященной Отечеству. Прочитав это стихотворение,я поняла, что нужно     хранить  любовь к Родине  в своем сердце, осознавая всю неразрывную связь с родной страной.
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