Соотнесите каждое выражение с множеством значений переменной х, при которых оно имеет смысл.   А)х(х+6)                               1)х - любое число; 2) х≠-6 и х≠0; 2) х≠-6        6   Б)   6       х(х=6)   В)   х        х+6

Гость: Гость:

A) 1) Потому что если подставить любое число оно будет иметь смысл (будет решатся) Б) 2) Потомучто если подставить вместо x -6 или 0 то в числителе(нижнее число в дроби) полчится 0 , а на ноль дилить нельзя B) 3) Потомучто числитель(нижнее число в дроби) обнуляется -6+6=0 , а на ноль дилить нельзя