Соотнесите каждое выражение с множеством значений переменной х, при которых оно имеет смысл.   А)х(х+6)                               1)х - любое число; 2) х≠-6 и х≠0; 2) х≠-6        6   Б)   6       х(х=6)   В)   х        х+6

Алгебра
Соотнесите каждое выражение с множеством значений переменной х, при которых оно имеет смысл.   А)х(х+6)                               1)х - любое число; 2) х≠-6 и х≠0; 2) х≠-6        6   Б)   6       х(х=6)   В)   х        х+6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 1)     Потому что если подставить любое число оно будет иметь смысл (будет решатся)   Б) 2)         Потомучто если подставить вместо x -6 или 0 то в числителе(нижнее число в дроби) полчится 0 , а на ноль дилить нельзя   B) 3) Потомучто числитель(нижнее число в дроби) обнуляется -6+6=0 , а на ноль дилить нельзя
Гость:
А-1 Б-2 В-3 Как решать такого типа тесты: Лично я делаю так, впример берём А и подставляем возможные числа вместо всех  неизвестных...т.е подставим любое число... 4(4+6)\6 - подходит далее подставляем минус шесть и ноль поочерёдно...-6(-6+6)\6 - в скобках получается 0, но числитель с нулём делится на любое число кроме нуля (на ноль делить любое число нельзя!!)- подходит далее подставляем ноль: 0(0+6)\6 - подходит В итоге ответ 1. Другие решаются аналогично
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