"Кому на Руси жить хорошо" Некрасов. Перескажите ооооооооооооооооооооооооочень кратко. СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

хм..) ну вобщем как - то сошлись 7 мужиков на дороге, и давай спорить кому на руси жить то хорошо..? спорили...темно уж стало, да и ушли далеко.. заспорились. 1глава. встретился им поп они у него спросили кому...? поп начал о своих" рассказывать вот над ними насмехаются издеваются.. 2глава. попадают они на ярморку.. видят что там все фигово.. что там все бухущие.. одна отрада водка!) пошли они в балаган там посидеть, к вечеру жу свалили оттудова. 3глава. У кабака крестьяне встретили Павлушу Веретенникова, купившего крестьянину ботиночки для его внучки.. рассказал про якима.. как денешек у него не много было, а начался пожар, он давай первым делом картины спасать...! 5глава решили мужики пойти на хитрость: налили ведро водки и давай народ кликать ну ка у кого жизь счастливой окажется тому и кружечка с напитко бесплатная.. все сбежались.. мололи всяку бредень, старик подошёл рассказал что с войны пришёл жив остался налили ему! 6гл встретили гаврилу помещика, кому на руси...? он о роде своём богатом рассказ. стал...