помогите пожалуйста решить задачу. На прямой расположены пять точек-А,В,С,Д,Е(именно в таком порядке). Известно, что АВ=27 см, СЕ=119 см,АС=ВД. Найди длину отрезка ДЕ. Заранее спасибо.

Математика

помогите пожалуйста решить задачу. На прямой расположены пять точек-А,В,С,Д,Е(именно в таком порядке). Известно, что АВ=27 см, СЕ=119 см,АС=ВД. Найди длину отрезка ДЕ. Заранее спасибо.

Автор: Гость