помогите пожалуйста решить задачу. На прямой расположены пять точек-А,В,С,Д,Е(именно в таком порядке). Известно, что АВ=27 см, СЕ=119 см,АС=ВД. Найди длину отрезка ДЕ. Заранее спасибо.
Математика
помогите пожалуйста решить задачу. На прямой расположены пять точек-А,В,С,Д,Е(именно в таком порядке). Известно, что АВ=27 см, СЕ=119 см,АС=ВД. Найди длину отрезка ДЕ. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
119-27=92 92:2=46 см длина отрезка ДЕ
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