витя придумал 6 выражений со скобками значения которых равно 15 а лена придумала на 2 выражения больше.поставьте вопрос и решите задачу
Математика
витя придумал 6 выражений со скобками значения которых равно 15 а лена придумала на 2 выражения больше.поставьте вопрос и решите задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витя придумал 6 выражений со скобками, значения которых равно 15, а Лена придумала на 2 выражения больше. Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Витя - 6 в. Лена - ? в., на 2 в. >, чем Витя (стрелка от Лены до Вити) Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Решение: 1) 6+2=8 (в.) - придумала Лена. 2) 6+8=14 (в.) - придумали Лена и Витя. Ответ: 14 выражений придумали Лена и Витя.
Гость:
1) Сколько выражений придумала Лена? 6+2=8(в) 2) Сколько всего выражений придумали дети? 6+2=8(в) придуумала лена 6+8=14(в) всего выражений придумали дети
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите пожалуйста решить задачу. На прямой расположены пять точек-А,В,С,Д,Е(именно в таком порядке). Известно, что АВ=27 см, СЕ=119 см,АС=ВД. Най...
Обществознание
вспомните древнегреческий миф. Вот начало мифа: "По всей греции почитали этого могучего героя..." Как звали героя? Какой его подвиг представлен на ...
Математика
За день в магазине продали а электрочайников, а утюгов- в 3 раза больше. Сколько всего электротоваров продали?
Экономика
Решите пожалуйста с подробным расписание решения . Возле школы растут шесть деревьев:сосна,берёза,липа,тополь,ель и клён.Какое из этих деревьев сам...