витя придумал 6 выражений со скобками значения которых равно 15 а лена придумала на 2 выражения больше.поставьте вопрос и решите задачу

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Витя придумал 6 выражений со скобками, значения которых равно 15, а Лена придумала на 2 выражения больше. Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Витя - 6 в. Лена - ? в., на 2 в. >, чем Витя (стрелка от Лены до Вити) Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Решение: 1) 6+2=8 (в.) - придумала Лена. 2) 6+8=14 (в.) - придумали Лена и Витя. Ответ: 14 выражений придумали Лена и Витя.