рассмотри выражения 18-15,18-12,18-11,18-7.Составь выражение с переменной х,объединяющее все эти выражения.Запиши для данных выражений множество значений переменной х.
Математика
рассмотри выражения 18-15,18-12,18-11,18-7.Составь выражение с переменной х,объединяющее все эти выражения.Запиши для данных выражений множество значений переменной х.
Ответ(ы) на вопрос:
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выражение записывается так: 18-х, х={7,11,12,15}
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