преобразовать выражение в произведение многочленов (x-1)(4x-6y)+(x+1)(18y-12x)
Алгебра
преобразовать выражение в произведение многочленов (x-1)(4x-6y)+(x+1)(18y-12x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x2(квадрате) - 6yx - 4x + 6y + 18xy- 12x2(квадрате)+ 18y -12x
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