При каких условиях все владельцы приватизационных чеков (ваучеров) могли бы превратится в реальных собственников?
География
При каких условиях все владельцы приватизационных чеков (ваучеров) могли бы превратится в реальных собственников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если мама Чубайса была бездетной. А, если серьёзно, то чеки должны были быть именными, и время для вложения их в различные фонды не должно было так жёстко лимитироваться.
Гость:
Конечно они должны быть именными! а в то время когда вы их вкладываете, учитывайте лимиты
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