Дети делили яблоки. Когда каждому стали раздавать по 5 яблок, то последнему досталось 3 яблока: когда стали раздавать по 4яблока , то осталось 15 яблок .Сколько было детей и сколько яблок ? решит...

Математика

Дети делили яблоки. Когда каждому стали раздавать по 5 яблок, то последнему досталось 3 яблока: когда стали раздавать по 4яблока , то осталось 15 яблок .Сколько было детей и сколько яблок ? решить с помощью уравнения .

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