Дети делили яблоки. Когда каждому стали раздавать по 5 яблок, то последнему досталось 3 яблока: когда стали раздавать по 4яблока , то осталось 15 яблок .Сколько было детей и сколько яблок ? решит...
Математика
Дети делили яблоки. Когда каждому стали раздавать по 5 яблок, то последнему досталось 3 яблока: когда стали раздавать по 4яблока , то осталось 15 яблок .Сколько было детей и сколько яблок ? решить с помощью уравнения .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х*5+3=х*4+15 5х+3=4х+15 5х-4х=15-3 х=12 детей 12*5+3=63яблока 12*4+15=63 (я)
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