Предмет высотой 3 см находится на рсстоянии 40 см от собирающей тонкой линзы определить высоту изображения если оптическая сила линзы составляет 4 диоптрия
Физика
Предмет высотой 3 см находится на рсстоянии 40 см от собирающей тонкой линзы определить высоту изображения если оптическая сила линзы составляет 4 диоптрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используй формулу линейного увеличения линзы Г=Hh формулу тонкой линзы 1F=1d+1f определение оптической силы D=1F
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