Предмет высотой 3 см находится на рсстоянии 40 см от собирающей тонкой линзы определить высоту изображения если оптическая сила линзы составляет 4 диоптрия

Физика

Предмет высотой 3 см находится на рсстоянии 40 см от собирающей тонкой линзы определить высоту изображения если оптическая сила линзы составляет 4 диоптрия

Автор: Гость