Нужно сочинение-рассуждение на тему матрешки символ России

В 90-х годах 19 века в Московской игрушечной мастерской «Детское воспитание» появилась привезенная из Японии фигурка буддийского святого Фукурума. Фигурка изображала мудреца с вытянутой от долгих раздумий головой и представляла собой 5 вложенных одна в другую фигурок. Токарь по дереву Василий Звездочкин, работавший тогда в этой мастерской, выточил из дерева похожие фигурки, которые также вкладывались одна в другую, а художник Сергей Малютин расписал их под девочек и мальчиков. На первой матрешке была изображена девушка в простонародном городском костюме, а сама игрушка состояла из восьми фигур. Имя «Матрена» тогда было широко распространенным. Отсюда и пошло название – «матрешки».

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Матрешки символ России - Матрёна, переводится с латыни как знатная дама.Ее называли чудом света, потому что она являлась произведением человеческих рук. В виде сувениров, она перемещалась по миру Принято считать, что в Россию матрешки попали из Японии, и сделаны по образу японских кукол.Матрешка является куклой, изготовленной из дерева. Состоит из нескольких одинаковых кукол, которые различаются размерами, и вкладываются одна в другую. Матрешка была символом настоящей русской красавицы с округлыми формами и красными щеками. Зачастую такие игрушки были цилиндрической формы с закругленной головой.В дореволюционной провинции имя Матрена, Матреша считалось одним из наиболее распространенных русских имен Это имя ассоциировалось с матерью многочисленного семейства, обладающей хорошим здоровьем и дородной фигурой. и по сей день, матрешка остается символом материнства, плодородием, поскольку кукла с многочисленным кукольным семейством прекрасно выражает образную основу этого древнейшего символа человеческой культуры.Матрешка считается традиционным русским сувениром, самым популярным среди россиян и иностранных гостей. Матрешка стала одним из всеобъемлющих образов России и символом русского народного искусства