Решения задачу. Молекула РНК вируса табачной мозаики состоит 6500 нуклеотидов .Одна молекула белка вируса состоит 108 аминокислоты.Определит А-длину гена который содержит информацию структуру этого белка,В-сколько видов белка з...
Биология
Решения задачу. Молекула РНК вируса табачной мозаики состоит 6500 нуклеотидов .Одна молекула белка вируса состоит 108 аминокислоты.Определит А-длину гена который содержит информацию структуру этого белка,В-сколько видов белка закодировано РНК белка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одна амнокислота - 3 нуклеотида, значит 108*3= 324 нуклеотида, 1 нуклеотид-0,34нм, значит длина гена=324*0,34нм=110,16 нм 6500/3=2166,667 аминокислот, 2166,667/108=20 видов белков (вроде правильно...)
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