задача:из некоторого пункта вышли одновременно два отряда. один направился на север, а другой - на восток. спустя 4 часа расстояние между отрядами было равно 24 км, причем первый отряд прошел на 4,8 км больше, чем второй. с как...

Гость: Гость:

задача:из некоторого пункта вышли одновременно два отряда. один направился на север, а другой - на восток. спустя 4 часа расстояние между отрядами было равно 24 км, причем первый отряд прошел на 4,8 км больше, чем второй. с какой скоростью шел каждый отряд? Примем Так один отряд пошел на север, а другой на восток, то получается прямоугольный треугольник где: 1-й катет -путь первого отряда, 2-й катет -путь второго отряда, а расстояние между ними - гипотенуза V1 - скорость первого отряда, км/час V2 - скорость второго отряда, км/час t1 - время в пути первого отряда, час t2 - время в пути второго отряда, час S1 - путь который прошел первый отряд, км S2 - путь который прошел второй отряд, км Тогда t1=t2= 4 час S1=S2+4.8 км (S1)^2+(S2)^2= 24^2 км (S2+4.8)^2+(S2)^2= 576 2*(S2)^2+9.6*S2+23.04=576 2*(S2)^2+9.6*S2-552.96=0 решаем квадратное уравнение при помощи дискриминанта (см. ссылку) и получаем: S2 = 14,4 км S1=S2+4.8 = 14,4+4,8=19,2 км V1=S1/t1=19,2/4=4,8 км/час V2=S2/t2=14,4/4=3,6 км/час