Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характиристике Древнерусского государства: занятие бортничеством, единая власть, территория обозначена границей, создание летописи Руси, строительство храмов, едина...

География

Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характиристике Древнерусского государства: занятие бортничеством, единая власть, территория обозначена границей, создание летописи Руси, строительство храмов, единая вера, пленение Соловья разбойника, появление письменного закона, сбор дани

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