Write one question to each paragraph. 1. When... 2. How... 3.What chance... 4. What... 5.What... 6.What...
Английский язык
Write one question to each paragraph. 1. When... 2. How... 3.What chance... 4. What... 5.What... 6.What...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.When did you go to the cinema? 2. How many colours did you have? 3. What chance of the surviving this child? 4. What did you get- good mark or bad mark? 5. What do you think about to work together? 6. What will you do tomorrow?
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