Двое должны поделить между собой 15р. так, чтобы одному досталось на 4р. больше, чем другому. Сколько достанется каждому?
Математика
Двое должны поделить между собой 15р. так, чтобы одному досталось на 4р. больше, чем другому. Сколько достанется каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одному досталось х рублей, тогда второму-(х+4)рублей, а всего денег-15 рублей. Составим простое уравнение: х+(х+4)=15 2х+4=15 2х=15-4 2х=11 х=11:2=5,5рублей-досталось первому х+4=5,5+4=9,5рублей досталось второму Ответ:5,5рублей и 9,5 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write one question to each paragraph. 1. When... 2. How... 3.What chance... 4. What... 5.What... 6.What...
География
Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характиристике Древнерусского государства: занятие бортничеством, единая власть, тер...
Алгебра
задача:из некоторого пункта вышли одновременно два отряда. один направился на север, а другой - на восток. спустя 4 часа расстояние между отрядами ...