Двое должны поделить между собой 15р. так, чтобы одному досталось на 4р. больше, чем другому. Сколько достанется каждому?

Математика
Двое должны поделить между собой 15р. так, чтобы одному досталось на 4р. больше, чем другому. Сколько достанется каждому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одному досталось х рублей, тогда второму-(х+4)рублей, а всего денег-15 рублей. Составим простое уравнение: х+(х+4)=15 2х+4=15 2х=15-4 2х=11 х=11:2=5,5рублей-досталось первому х+4=5,5+4=9,5рублей досталось второму Ответ:5,5рублей и 9,5 рублей 
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