Двое должны поделить между собой 15р. так, чтобы одному досталось на 4р. больше, чем другому. Сколько достанется каждому?

Математика

Двое должны поделить между собой 15р. так, чтобы одному досталось на 4р. больше, чем другому. Сколько достанется каждому?

Автор: Гость