Решите уравнение: |2х + 3| = 19
Алгебра
Решите уравнение: |2х + 3| = 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3=19 2х+3=-19 2х=19-3 2х=-19-3 2х=16 2х=-22 х=8 х=-11 Ответ: 8, -11
Гость:
Вроде так 2x+3=19 2x=16 x=8
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