по плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Сколько тонн бумаги в день выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?

Математика
по плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Сколько тонн бумаги в день выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)350:5=70(Т)  бумаги в день выпускала фабрика 2)50:5=10 (т) НА СТОЛЬКО СТАЛА  БОЛЬШЕ ВЫПУСКАТЬ ФАБРИКА, ЧТОБЫ ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 3)70+10=80(Т) СТАЛА ВЫпусКАТЬ ЗА 1 ДЕНЬ    2-ой способ    1)350+50=400(т) перевыполненный план фабрики 2) 400:5=80(т) стала выпускать ыабрика за 1 день   
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