по плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Сколько тонн бумаги в день выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?

Гость: Гость:

1)350:5=70(Т) бумаги в день выпускала фабрика 2)50:5=10 (т) НА СТОЛЬКО СТАЛА БОЛЬШЕ ВЫПУСКАТЬ ФАБРИКА, ЧТОБЫ ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 3)70+10=80(Т) СТАЛА ВЫпусКАТЬ ЗА 1 ДЕНЬ 2-ой способ 1)350+50=400(т) перевыполненный план фабрики 2) 400:5=80(т) стала выпускать ыабрика за 1 день