як щедра горобина підгодовує пташок та звiрiв
Қазақ тiлi
як щедра горобина підгодовує пташок та звiрiв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вітер січе в обличчя. Намело снігу. Важкувато стало жити на світі пташкам, що зимують у нас. Але вони не дуже журяться. Весело цвірінькуючи,хвилясто пролетіла зграйка жвавих красунів-щигликів,чижів і коноплянок. Помчали десь на лопухах, вільхаї чи берізках поснідати насіннячком. 2) А яке гарне деревце горобини! Ніби його прикрасили ,як новорічну ялинку. Чудові,спокійні червоногруді снігурі обсипали його і ягідками ласують. 3) До чого ж красиві пташки! Це наші зимові гості. Вони прилітають до нас гостювати та поласувати смачними ягодами горобин . 1,2,3-це обзаці
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
по плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350т бумаги.Сколько тонн бумаги в день выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?
Математика
майкл обогнал трех соперников во время гонки.Затем,когда он приближался к финишной прямой его обогнали 2 соперника.Он пришел на 3 месте.На каком ме...
Обществознание
если должник не сумел отдать долг,то его самого запрещалось ......помоите дальше продолжение?? 5 класс