Вычислите площадь прямоугольника, еслиего периметр равен 16 см, а длина одной из его сторон равна 2 см
Геометрия
Вычислите площадь прямоугольника, еслиего периметр равен 16 см, а длина одной из его сторон равна 2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а=2 см х - 2 сторона 2(2+х)=16 4+2х=16 2х=16-4 2х=12 х=12:2 х=6 (см) вторая сторона S=6*2=12 (см2) - площадь прямоугольника
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