Вычислите площадь прямоугольника, еслиего периметр равен 16 см, а длина одной из его сторон равна 2 см

Геометрия

Вычислите площадь прямоугольника, еслиего периметр равен 16 см, а длина одной из его сторон равна 2 см

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