Чему равна площадь прямоугольника,если третья часть её равна 15 см( в квадрате)
Математика
Чему равна площадь прямоугольника,если третья часть её равна 15 см( в квадрате)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 cм2 т.к. 15 см2 умножить на 3, будет 45см2
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