В столовой за месяц израсходовали всего 760 кг капусты и моркови. Моркови израсходовали 320 кг. В следующем месяце капусты израсходовали на 20 кг больше, чем в предыдущем. Сколько кг капусты израсходовали в следующем месяце? Ка...
Математика
В столовой за месяц израсходовали всего 760 кг капусты и моркови. Моркови израсходовали 320 кг. В следующем месяце капусты израсходовали на 20 кг больше, чем в предыдущем. Сколько кг капусты израсходовали в следующем месяце? Как составить краткую запись?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 760- 320 = 440(кг) израсходовали капусты в этот мечяц 2)440 + 20 = 460 (кг) Ответ 460 кг израсходовали капусты в следущем месяце. месяц след. месяц К. ? 440 на 20 б| 760 | М. 320кг | « |
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