В столовой за месяц израсходовали всего 760 кг капусты и моркови. Моркови израсходовали 320 кг. В следующем месяце капусты израсходовали на 20 кг больше, чем в предыдущем. Сколько кг капусты израсходовали в следующем месяце? Ка...

Математика

В столовой за месяц израсходовали всего 760 кг капусты и моркови. Моркови израсходовали 320 кг. В следующем месяце капусты израсходовали на 20 кг больше, чем в предыдущем. Сколько кг капусты израсходовали в следующем месяце? Как составить краткую запись?

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