вопрос:В чем вы видете причины и последствия отставки Сперанского?Каков был главный итог деятельности Сперанского? 8 класс А.А.Данилов.Л.Г.Косулина
Обществознание
вопрос:В чем вы видете причины и последствия отставки Сперанского?Каков был главный итог деятельности Сперанского? 8 класс А.А.Данилов.Л.Г.Косулина
Ответ(ы) на вопрос:
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Основные причины отставки сперанского: 1) Против реформ выступили консерваторы во главе с Н.М. Карамзиным и княгиней Екатериной Павловной. 2) Крайнее недовольство аристократии вызвало намерение Сперанского отменить присвоение чинов лицам, имеющим придворные звания. 3) Чиновники были возмущены введением экзамена на чин. 4) Императорское окружение презрительно относилось к выскочке, сыну поповича. 5) Дворяне выступали против финансовой реформы и наделения крепостных крестьян гражданскими правами. 6) Обвинения Сперанского в шпионаже и тайных связях с Наполеоном. 7) Взаимное разочарование Александра Первого и Сперанского.
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