Какие слова в 19 веке в России писались иначе: Дело Труд Бесконечный Золото

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Какие слова в 19 веке в России писались иначе: Дело Труд Бесконечный Золото
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дело бесконечный золото
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