КАКУЮ ЧАСТЬ 1 КУБ. М СОСТАВЛЯЕТ 1КУБ. СМ

Гость: Гость:

Если не ошибаюсь, то в 1м-100см, тогда в 1квадратном метре- 100см в квадрате, то есть в одном квадратном метре-10000 квадратных сантиметров, а в 1 кубичном метре соответственно 100 см в кубе, то есть в одном кубичном метре- 1000000см кубичных. Значит куб.см- 0,000001(куб.м)