КАКУЮ ЧАСТЬ 1 КУБ. М СОСТАВЛЯЕТ 1КУБ. СМ
Математика
КАКУЮ ЧАСТЬ 1 КУБ. М СОСТАВЛЯЕТ 1КУБ. СМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то в 1м-100см, тогда в 1квадратном метре- 100см в квадрате, то есть в одном квадратном метре-10000 квадратных сантиметров, а в 1 кубичном метре соответственно 100 см в кубе, то есть в одном кубичном метре- 1000000см кубичных. Значит куб.см- 0,000001(куб.м)
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