Закодируйте монохромный рисунок с помощью двоичного алфавита{0, 1} в соответствии с матричным принципом. Сравните размер символьного и графического представления буквы «Я»

Экономика

Закодируйте монохромный рисунок с помощью двоичного алфавита{0, 1} в соответствии с матричным принципом. Сравните размер символьного и графического представления буквы «Я»

Автор: Гость