Закодируйте монохромный рисунок с помощью двоичного алфавита{0, 1} в соответствии с матричным принципом. Сравните размер символьного и графического представления буквы «Я»
Экономика
Закодируйте монохромный рисунок с помощью двоичного алфавита{0, 1} в соответствии с матричным принципом. Сравните размер символьного и графического представления буквы «Я»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для матрицы 8*8 код 00111111 01000001 10000001 01000001 00111111 00010001 00100001 11000001 объем 8 байт для символьного 1 байт в ASCII 2 байта в Unicode
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