оплодотворение у большинства рыб

У большинства рыб внешнее оплодотворение, т.е самка выметывает икринки наружу, где они оплодотворяются семенной жидкостью самца.

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Внешнее оплодотворение – это классический способ оплодотворения у большинства рыб. Здесь все просто – самка выметывает икринки наружу, где они оплодотворяютсяи развиваются