оплодотворение у большинства рыб

Биология
оплодотворение у большинства рыб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У большинства рыб внешнее оплодотворение, т.е самка выметывает икринки наружу, где они оплодотворяются семенной жидкостью самца.
Гость:
Внешнее оплодотворение – это классический способ оплодотворения у большинства рыб. Здесь все просто – самка выметывает икринки наружу, где они оплодотворяютсяи развиваются
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