Между числами 5 и 1 вставьте семь таких чисел,чтобы они вместе с данными числами образовали арифметическую прогрессию

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первый член равен 5, восьмой член равен 1 А8 = А1 + d· ( 8 - 1) = 5 + d·7 5 + d·7 = 1 d·7 = 1-5 d·7 = - 4 d = - 4/7 A2 = 5 - 4/7 = 31/7 = 4 целых три седьмых A3 = 31/7 - 4/7 = 27/7 = 3 целых шесть седьмых A4 = 27/7 - 4/7 = 23/ 7 = 3 целых две седьмых A5 = 23/ 7 - 4/7 = 19/ 7= 2 целых пять седьмых A6= 19/7 - 4/7 = 2 целых одна седьмая A7= 15/7 - 4/7= 11/7= 1 целая четыре седьмых