Чем сложена литосфера?На какие части разделяется?

Українська література
Чем сложена литосфера?На какие части разделяется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю только одно: литосфера сложена из литосферных плит, которые всё время передвигаются. Вся литосфера делитя на 8 крупных плит и более 10 мелких.
Гость:
Литосфера под континентами состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоев , а под океанами сильно обеднена легкоплавкими редкими элементами, в основном состоит из дунитов и гарцбургитов.
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