Напишите соченение-миниатюру на тему Снегопад.Посторайтесь использовать в качестве средства выразительности однородные сказуемые без союзов.
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Напишите соченение-миниатюру на тему Снегопад.Посторайтесь использовать в качестве средства выразительности однородные сказуемые без союзов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как прекрасен снегопад . Маленькие , крошечные снежинки падают на землю и укутывают ее нежным , белоснежным одеялом . Особенно когда нет ветра и каждая снежинка, словно балерина выписывает замысловатые пируэты прежде чем коснуться земли. Когда крошечные снежинки тают на ладошках кажется , что ничего прекрасней быть не может .Все вокруг одето в белые одеяния . Все кажется таким чистым и невинным .
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