Напишите соченение-миниатюру на тему Снегопад.Посторайтесь использовать в качестве средства выразительности однородные сказуемые без союзов.

Гость: Гость:

Как прекрасен снегопад . Маленькие , крошечные снежинки падают на землю и укутывают ее нежным , белоснежным одеялом . Особенно когда нет ветра и каждая снежинка, словно балерина выписывает замысловатые пируэты прежде чем коснуться земли. Когда крошечные снежинки тают на ладошках кажется , что ничего прекрасней быть не может .Все вокруг одето в белые одеяния . Все кажется таким чистым и невинным .