Трубу длиной 9,35 м разрезалина 2 части . Длина одной части 2,89 м.На сколько метров вторая часть длтгее первой.
Математика
Трубу длиной 9,35 м разрезалина 2 части . Длина одной части 2,89 м.На сколько метров вторая часть длтгее первой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,35-2,89=6,46(М)- вторая часть трубы 2)6,46-2,89=3,57(м)-длинее вторая труба
Гость:
1) 9,35-2,89=6,46 (м) длина второй части трубы 2) 6,46-2,89=3,57 (м) на столько метров вторая часть трубы длинее первой Ответ: на 3,57 м длинее
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