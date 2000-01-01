на какие группы по абсолютной высоте разделяют: горы, равнины? как определить абсолютную высоту гор и равнин по физической карте

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По абсолютной высоте равнины подразделяются на 3 типа. Равнины высотой до 200 м над уровнем моря (например, Западно-Сибирская равнина) называются низменностями и, как правило, обозначаются ярко-зеленым цветом. Равнины высотой от 200 до 500 м (например, Валдайская) называются возвышенностями и обычно обозначаются желтым цветом. Равнины высотой от 500 до 1000 м (например, Среднесибирская) – это уже плоскогорья. Чаще всего они обозначаются светло коричневым цветом. Кроме того, есть участки суши, которые расположены ниже уровня моря (например, южная часть прикаспийской низменности). Такие равнины обозначаются на карте темно-зеленым цветом, а также может указываться их высота со знаком минус. 2Горные массивы, как и равнины, подразделяются на 3 типа по абсолютной высоте. Для их обозначения обычно выбирается коричневый или красный цвет, причем чем больше высота гор, тем темнее и насыщеннее оттенок. Горы высотой до 1000 м (такие как Средний Урал) считаются низкими и обозначаются достаточно светлым коричневым цветом. Горы высотой от 1000 до 2000 м (например, Урал) называются средними и на карте выглядят более ярко. Горы выше 2000 м (например, Кавказ) принято называть высокими – на карте они выглядят темно-красными. 3Внутри категории высоких гор также присутствует цветовое деление: горы высотой более 3000 метров, более 5000, а также еще более высокие. Кроме того, на физической карте черной точкой обозначается высочайшая вершина каждого горного массива, а рядом подписывается ее название и абсолютная высота с точностью до метра. По такому же принципу обозначаются самые низкие точки нашей планеты - глубочайшие впадины.