какое число надо разделить на 8,чтобы частное равнялось 5 ЦЕЛЫ 7,8
Математика
какое число надо разделить на 8,чтобы частное равнялось 5 ЦЕЛЫ 7,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]x:8=5\frac{7}{8}[/latex] [latex]x:8=\frac{47}{8}[/latex] [latex]x=\frac{47}{8}\cdot8[/latex] [latex]x=47[/latex] ____________________________________________ [latex]47:8=5\frac{7}{8}[/latex]
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