В библиотеку привезли 864 книги для начальной школыпо 12 книг в каждой пачке и столько же пачек для старших классов по 24 книги в каждой. Сколько всего книг привезли в библиотеку? Реши задачу разными спосабами.

Гость: Гость:

1) 864 : 12 = 72(пачк.) - приыезли для нач. школы. 2) 72 x 24 = 1728(книг) - для старшей школы 3) 1728 + 864 = 2592(книг) Ответ: всего приыезли 2592 книги. Так же можно учесть, что в одной пачке книг для начальной школы, книг было в 2 раза больше, чем в одной пачке для старшей школы. Таким образом, чтобы найти кол-во книг привезенных для старшей школы можно просто сделать так: 864 x 2 = 1728(книг) а затем сложить с начальной школой: 1728 + 864 = 2592(книг) Получился тот же ответ)