В библиотеку привезли 864 книги для начальной школыпо 12 книг в каждой пачке и столько же пачек для старших классов по 24 книги в каждой. Сколько всего книг привезли в библиотеку? Реши задачу разными спосабами.
Математика
В библиотеку привезли 864 книги для начальной школыпо 12 книг в каждой пачке и столько же пачек для старших классов по 24 книги в каждой. Сколько всего книг привезли в библиотеку? Реши задачу разными спосабами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 864 : 12 = 72(пачк.) - приыезли для нач. школы. 2) 72 x 24 = 1728(книг) - для старшей школы 3) 1728 + 864 = 2592(книг) Ответ: всего приыезли 2592 книги. Так же можно учесть, что в одной пачке книг для начальной школы, книг было в 2 раза больше, чем в одной пачке для старшей школы. Таким образом, чтобы найти кол-во книг привезенных для старшей школы можно просто сделать так: 864 x 2 = 1728(книг) а затем сложить с начальной школой: 1728 + 864 = 2592(книг) Получился тот же ответ)
Гость:
1 способ. 1) 864:12=72 (п.) - книг для начальной школы 2) 24*72=1728 (кн.) - для старших классов 3) 864+1728=2592 (кн.) Ответ: всего в библиотеку привезли 2592 книги. 2 способ. 1) 24:12=2 (р.) - во столько раз больше книг для старшей школы в одной пачке 2) 864*2=1728 (кн.) - для старших классов 3) 864+1728=2592 (кн.) Ответ: всего в библиотеку привезли 2592 книги. 3 способ. 1) 864:12=72 (п.) - книг для начальной школы 2) 12+24=36 (кн.) - в пачке для начальной школы и пачке для старших классов 3) 36*72=2592 (кн.) Ответ: всего в библиотеку привезли 2592 книги.
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