В пустой бочонок налили сначала 2кг мёда, а затем на 3кг больше. Масса бочонка с мёдом стала равна 8кг. найди массу пустого бочонка.
Математика
В пустой бочонок налили сначала 2кг мёда, а затем на 3кг больше. Масса бочонка с мёдом стала равна 8кг. найди массу пустого бочонка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 кг налили второй раз 2+5=7 кг меда в бочонке 8-7=1 кг масса пустого бочонка
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