В пустой бочонок налили сначала 2кг мёда, а затем на 3кг больше. Масса бочонка с мёдом стала равна 8кг. найди массу пустого бочонка.

Математика

В пустой бочонок налили сначала 2кг мёда, а затем на 3кг больше. Масса бочонка с мёдом стала равна 8кг. найди массу пустого бочонка.

Автор: Гость