у меня вопрос по географии: Почему материк южная америка имеет довольно простые очертания?

Українська література
у меня вопрос по географии: Почему материк южная америка имеет довольно простые очертания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от остальных материков, он не пострадал от айсбергов, потому и очертания его не искривистые.
Гость:
Он находиться далеко от льда(айсбергов)
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