Футболка стоила 500 рублей. После снижения цены она стала стоить 380 рублей. На сколько процентов была снижена цена на футболку?

Алгебра

Футболка стоила 500 рублей. После снижения цены она стала стоить 380 рублей. На сколько процентов была снижена цена на футболку?

Автор: Гость