Первый рассказ занимал5/13 книги,а второй 2/13 книги.Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше ,чем второй.Сколько страниц во всей книге?
Математика
Первый рассказ занимал5/13 книги,а второй 2/13 книги.Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше ,чем второй.Сколько страниц во всей книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/13-2/13=3/13 на столько первый больше,зная что также это 12 страниц мы можем найти сколько листов в целой книге 12=3/13 12:3*13=52 станицы ответ 52 страницы в книге
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