Первый рассказ занимал5/13 книги,а второй 2/13 книги.Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше ,чем второй.Сколько страниц во всей книге?

Математика
Первый рассказ занимал5/13 книги,а второй 2/13 книги.Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше ,чем второй.Сколько страниц во всей книге?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/13-2/13=3/13 на столько первый больше,зная что также это 12 страниц мы можем найти сколько листов в целой книге 12=3/13 12:3*13=52 станицы ответ 52 страницы в книге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
у меня вопрос по географии: Почему материк южная америка имеет довольно простые очертания?
Ответить
Алгебра
Один катет прямоугольного треугольника на 7 см больше другого , а периметр треугольника равен 30 см . Найдите все стороны треугольника
Ответить
Алгебра
Футболка стоила 500 рублей. После снижения цены она стала стоить 380 рублей. На сколько процентов была снижена цена на футболку?
Ответить
Математика
Сколько литров воды нужно взять, чтобы из 200 г. соли приготовить 5%-ный раствор`?
Ответить
Алгебра
За месяц магазином было продано 360 сотовых телефонов. 234 из них были фирмы Nokia. Какой процент продаж в этом месяце составили телефоны Nokia?
Ответить