срочно- выписать глаголы в 4 группы а)гл. настоящ.вр. б) гл.прошедш.вр. в) гл.будущ.вр. г) гл.неопределённой формы принесла ,сказала ,съешь ,оставь ,отложи, села,съела, смеётся, не ругай, не позабыла, помнишь ,учила, не оста...
Русский язык
срочно- выписать глаголы в 4 группы а)гл. настоящ.вр. б) гл.прошедш.вр. в) гл.будущ.вр. г) гл.неопределённой формы принесла ,сказала ,съешь ,оставь ,отложи, села,съела, смеётся, не ругай, не позабыла, помнишь ,учила, не оставляй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ая группа (наст. вр.) - смеётся, помнишь. 2-ая группа (пр. вр) - принесла, сказала, села, съела, не позабыла, учила. 3-ья группа (буд. вр.) - съешь, оставь, отложи, не ругай, не оставляй. 4-ая группа (неопр. ф.) - (вроде как нет)
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