срочно- выписать глаголы в 4 группы а)гл. настоящ.вр. б) гл.прошедш.вр. в) гл.будущ.вр. г) гл.неопределённой формы принесла ,сказала ,съешь ,оставь ,отложи, села,съела, смеётся, не ругай, не позабыла, помнишь ,учила, не оста...

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срочно- выписать глаголы в 4 группы а)гл. настоящ.вр. б) гл.прошедш.вр. в) гл.будущ.вр. г) гл.неопределённой формы принесла ,сказала ,съешь ,оставь ,отложи, села,съела, смеётся, не ругай, не позабыла, помнишь ,учила, не оставляй

Автор: Гость