срочно-  выписать глаголы в 4 группы а)гл. настоящ.вр. б) гл.прошедш.вр. в) гл.будущ.вр. г) гл.неопределённой формы  принесла ,сказала ,съешь ,оставь ,отложи, села,съела,  смеётся, не ругай, не позабыла, помнишь ,учила, не оста...

Русский язык
срочно-  выписать глаголы в 4 группы а)гл. настоящ.вр. б) гл.прошедш.вр. в) гл.будущ.вр. г) гл.неопределённой формы  принесла ,сказала ,съешь ,оставь ,отложи, села,съела,  смеётся, не ругай, не позабыла, помнишь ,учила, не оставляй
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ая группа (наст. вр.) - смеётся, помнишь. 2-ая группа (пр. вр) - принесла, сказала, села, съела,  не позабыла, учила. 3-ья группа (буд. вр.) - съешь, оставь, отложи, не ругай, не оставляй. 4-ая группа (неопр. ф.) - (вроде как нет) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
спиши,вставь пропущенные буквы.подбери и запиши антонимы к данным прилагательным.обозначь в словах знакомые орфограммы. №2 гла-кая поверхность-----...
Ответить
Русский язык
орфографический разбор слова  "осенью"
Ответить
Математика
Первый рассказ занимал5/13 книги,а второй 2/13 книги.Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше ,чем второй.Сколько страниц во всей к...
Ответить
Українська література
у меня вопрос по географии: Почему материк южная америка имеет довольно простые очертания?
Ответить
Алгебра
Один катет прямоугольного треугольника на 7 см больше другого , а периметр треугольника равен 30 см . Найдите все стороны треугольника
Ответить