спиши,вставь пропущенные буквы.подбери и запиши антонимы к данным прилагательным.обозначь в словах знакомые орфограммы. №2 гла-кая поверхность------ высокий бере- --- у-кий прохо- -------- доброе слово ---- жес-кая п-душка-----...
Русский язык
спиши,вставь пропущенные буквы.подбери и запиши антонимы к данным прилагательным.обозначь в словах знакомые орфограммы. №2 гла-кая поверхность------ высокий бере- --- у-кий прохо- -------- доброе слово ---- жес-кая п-душка------- ле-к-мысленный поступок--- ре-кие заросли.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гладкая поверхность-шероховатая поверхность Высокий берег-низкий берег Узкий проход-широкий проход Доброе слово- Плохое слово Жесткая подушка- мягкая подушка Легкомысленный поступок- серьезный поступок Редкие заросли- густые заросли
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