спиши,вставь пропущенные буквы.подбери и запиши антонимы к данным прилагательным.обозначь в словах знакомые орфограммы. №2 гла-кая поверхность------ высокий бере- --- у-кий прохо- -------- доброе слово ---- жес-кая п-душка-----...

Русский язык

спиши,вставь пропущенные буквы.подбери и запиши антонимы к данным прилагательным.обозначь в словах знакомые орфограммы. №2 гла-кая поверхность------ высокий бере- --- у-кий прохо- -------- доброе слово ---- жес-кая п-душка------- ле-к-мысленный поступок--- ре-кие заросли.......

Автор: Гость