Почему мы видим тела,которые вокруг нас?
Физика
Почему мы видим тела,которые вокруг нас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы видим свет который отражается от их поврхности.
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