После того как рабочий потратил 11% зарплаты, у него осталось 7120 тенге. Вычмслить, какую зарплату получил рабочий.

Алгебра
После того как рабочий потратил 11% зарплаты, у него осталось 7120 тенге. Вычмслить, какую зарплату получил рабочий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем Вся зарплата рабочего - а,тенге Часть зарплаты которую потратил рабочий - в, тенге Часть зарплаты которая осталась у рабочего - с = 7120, тенге тогда а = в + с с=а - в с = 100%-11%=89% 7120 - 89% а - 100% а= 7120*100/89= 8000 тенге Ответ: зарплата рабочего составляет 8000 тенге
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