ящик с деталями весит 99 кг а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями       измени задачу так чтобы новая задача  стала сложнее данной  

Математика
ящик с деталями весит 99 кг а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями       измени задачу так чтобы новая задача  стала сложнее данной  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/8=3кг весит 1 пустой ящик 99/3=33 в раза ящик сдеталями весит 99, сколько будет весить 8 пустых ящиков если сдеталями он в33 раза тяжелей чем пустой
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