ящик с деталями весит 99 кг а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями измени задачу так чтобы новая задача стала сложнее данной

Математика

ящик с деталями весит 99 кг а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями измени задачу так чтобы новая задача стала сложнее данной

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